البنتاجون محذرا تركيا: "عواقب خطيرة" تنتظرها بسبب الصواريخ الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشارلز سامرز، السبت، أن تركيا قد تواجه "عواقب خطيرة" في حال شراء المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون حول عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء هذه المنظومة الصاروخية، أجاب سامرز "في حال اشترت تركيا إس-400 ستكون هناك عواقب خطيرة على علاقاتنا بشكل عام وعلاقاتنا العسكرية" بشكل خاص.
وتابع المتحدث أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات إف-35 وصواريخ باتريوت".
ومن المقرر أن تبدأ تركيا، الصيف المقبل، تسلم منظومة الصواريخ من نوع إس-400، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين البلدين.
كما تعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا منظومة إس-400 يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية لطائراتهم من نوع إف-35 التي يفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومة.
وكان القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه في حال اشترت تركيا بالفعل صواريخ إس-400 الروسية "عندها لا يمكننا أن نسمح لطائرات إف-35 بالتحليق بوجود منظومة روسية مضادة للصواريخ".
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