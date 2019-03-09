شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت الشرطة التركية بيوم المرأة العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (أنقرة)

أطلقت الشرطة التركية، أمس (الجمعة)، الغاز المسيل للدموع على آلاف من النساء تجمعن في وسط اسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك رغم قرار بمنع التظاهرة.

وصدت الشرطة المتظاهرات عند مدخل جادة الاستقلال في قلب اسطنبول، حيث قامت الشرطة بتفريق الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع ثم توجهوا مع كلاب في اتجاه المتظاهرين، ففر كثيرون منهم في الشوارع المحاذية.