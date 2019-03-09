صور.. شباب مدينة نصر يطلقون مبادرة"نعم للتعديلات الدستورية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق شباب مدينة نصر، مبادرة "نعم للتعديلات الدستورية"، مؤكدين أن المبادرة لحماية الوطن ورد حاسم على الخونة. وكانت أعداد كبيرة من الشباب تجمعت أمس الجمعة، للإعلان عن المبادرة ودعم الدولة فى مواجهة الإرهابيين والخونة، مشيرين إلى أن مبادرتهم هدفها الرئيسى هى حماية الوطن .

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