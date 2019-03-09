شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى أعاد الثقة فى دور المرأة المصرية لتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمكن من إعادة الثقة فى الإنسان المصرى بكافة فئاته وكانت المرأة المصرية فى طليعة هذا الأمر، مشيرة إلى أن الرئيس يؤكد فى تصريحاته وخطاباته أهمية دور المرأة فى المجتمع المصرى.

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وقالت فريدة الشوباشى، خلال اليوم العالمى للمرأة المصرية، إن الرئيس يعتبر أنه لا حياة فى المجتمع المصرى إلا بالمرأة المصرية، مقدرًا دورها الكبير فى تنمية وتطوير المجتمع، لافتة إلى أن الرئيس السيسى يعى جيدًا مكانة المرأة وحجم مساهمتها فى بناء الوطن.

وأوضحت الكاتبة فريدة الشوباشى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص فى كل المناسبات أن يذكر تاريخ المرأة وأهمية دورها فى المجتمع، وهو تأكيد على الأدوار المهمة التى مارستها المرأة المصرية، كما أن المرأة تعاظم دورها بشكل كبير فى عهد السيسى فنجدها ممثلة بنسبة كبيرة فى الحكومة، وكذلك تتولى منصب المحافظ.