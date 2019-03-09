شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد لها.. أبرزها حماية الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيل مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأحد، عددًا من طلبات المناقشة العامة لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة هذه الطلبات على أن يُراعى ضم الطلبات المتشابهة، وفيما يلى نرصد هذه الطلبات الموجهة للحكومة حول:

1. تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبى على القطاع الزراعى.

2. آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

3. صناعة الثقافة كونها مشروعاً قومياً.

4. ربط التعليم الجامعى بمتطلبات سوق العمل.

5. ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة.

6. تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

7. الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المبانى.

8. تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا.

9. تسعير أراضي وضع اليد.

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10. مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ظل الموازنات المستقلة التى تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

11. حماية الآثار من السرقة والنهب.

12. تفعيل قانونى الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز.

13. سبل الاستفادة من القمامة.

14. تطوير منظومة تسويق القطن المصرى والحفاظ على المساحة المزروعة منه.

15. صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس.

16. تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية.

17. زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمرانى خاصة فى المدن الجديدة.