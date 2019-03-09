بومبيو بحث مع المستشار الأمني البريطاني التوتر بين الهند وباكستان

بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع مستشار رئيسة الوزراء البريطانية لشؤون الأمن القومي، مارك سيدويل، الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان والملفين السوري والإيراني.

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