وزيرة الثقافة: نادي السينما يعود لأنشطة الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن قرر عودة وإدراج نادي السينما ضمن البرنامج الفني لأنشطة دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور يهدف إلى تعزيز القيم الايجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ علي الهوية المصرية المتفردة.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال حضورها انطلاق أولى عروض نادي السينما في دار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، مساء أمس الجمعة، الذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، وشهد العرض الأول فيلم "موسيقى في بر مصر - المكان" من إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة من سيناريو وإخراج حنان راضي.

Advertisements

وأضافت عبدالدايم، أن فيلم موسيقي في بر مصر تقرر أن يجوب أندية السينما في الأقاليم نظرا لما يحمله من رسائل هامة تبرز من خلال جولة في موسيقى الأقاليم والتي تحمل طابع يختلف من محافظة لأخرى بتراثها وموروثها الموسيقي مستعرضاً عدة نماذج فنية من محافظات "مطروح، الإسماعيلية، الغربية، قنا، أسوان" إلى جانب الموسيقى المميزة لمنطقة النوبة وقبائل العبابدة والبشارية بقرية بلانة.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير على عروض نادي السينما التابع للوزارة خاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.

يذكر أن حنان راضي، مخرجه بقطاع قنوات النيل المتخصصة منذ عام 1998 وهي نجلة المخرج السينمائي الكبير محمد راضي، وأخرجت مجموعة من البرامج وحصلت على عدة جوائز في مهرجانات دولية.