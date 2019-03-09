رئيس وزراء بيرو يستقيل بعد 11 شهرا في المنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - ليما- د ب أ:

قبل الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا استقالة رئيس الوزراء سيزار فيلانويفا، الذي يشغل المنصب منذ نحو عام، حسبما قالت الرئاسة يوم الجمعة.

وأفاد البيان الذي نقلته صحيفة "ال كوميرسيو" اليومية إن فيزكارا "ممتن للغاية" لسياسات فيلانويفا، التي أسهمت في تنمية البلاد.

ولم تحدد الرئاسة موعد استقالة فيلانويفا التي تأتي في وقت يشهد تراجعا في شعبية الرئيس فيزكارا في استطلاعات الرأي.