محمد اسماعيل - القاهرة - الصورة إليوت أبرامز (أرشيفية) قال إليوت أبرامز الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى فنزويلا، الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا. للمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: لن نستخدم القوة لإدخال المساعدات إلى كراكاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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