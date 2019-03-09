لا إصابات في القصف الإسرائيلي لمواقع حماس في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- د ب أ:

شنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إنه تم استهداف مواقع تدريب تتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الإسلامية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات تسببت بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في جنوب أراضيها دون إصابات أو أضرار.

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وقتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بالرصاص والاختناق يوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الشعبية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن متظاهرا في العشرينات من عمره قتل متأثرا بإصابته بعيار ناري أطلقته عليه قوات إسرائيلية خلال مواجهات في شرق رفح جنوب القطاع.

وأضافت أن 42 فلسطينيا، من بينهم امرأتان و15 طفلا، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات يوم الجمعة بينهم حالتان إصابتهما حرجة، فيما أصيب العشرات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق خلال المواجهات من بينهم أربعة مسعفين وصحفيان.

وجرت المواجهات للجمعة رقم 50 لمسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 260 فلسطينيا.