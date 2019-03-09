اليوم.. نظر الطعن على حكم رفض استبعاد ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقام من علي أيوب المحامي، على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم، قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الرأي القانوني في الموضوع.

كان الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي.