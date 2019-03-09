ميقاتي في يوم المرأة: أنتنّ السند وبفضلكن سينهض الوطن

غرّد الرئيس نجيب ميقاتي في يوم المرأة العالمي عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، موجهاً رسالة الى المرأة اللبنانية. وقال ميقاتي: "لأنكن رمز الحياة والعطاء والتضحية والنضال، فإن عيدكن في تجدد مستمر، وليس فقط يوماً واحداً يحتفل به العالم. والى المرأة اللبنانية اقول: انت السند والعضد وبفضل جهودك ومثابرتك ودعمك سينهض الوطن وتتحقق اماني شعبنا".

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