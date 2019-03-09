شباب مشاهير يخوضون لأول مرة تجربة التمثيل في سلسلة رمضانية

يعود المخرج أكتاريوس أحمد أكساس، في رمضان المقبل، بفيلم تلفزي، يعرض على القناة الثانية، مع شباب مشهورين، لكنهم لأول مرة يخوضون تجربة مماثلة.

ويشارك اليوتوبر سهيل الشادني في الفيلم إلى جانب الشاب سامي فكاك بطل سلسلة “سويتشر”، التي حققت نجاحا كبيرا على الويب، والمغني نجم برنامج “ذا فويس” في فرنسا، المغربي يانسين.

وشارك أكساس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، قبل مدة، صورة للثلاثي المذكور، مع إشارة إلى أن الأمر يتعلق بفيلم تلفزي يعرض في رمضان على القناة الثانية.

وأشرف المخرج على سلسلة “سعيد وسحتوت”، التي لعبت بطولتها الفنانة ابتسام تسكت، وعرضت، في شهر رمضان الماضي، على القناة الثانية.