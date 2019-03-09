شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تنتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

واصلت الزوارق الحربية الصهيونية انتهاكها للسيادة اللبنانية من خلال الدوريات المتواصلة التي تقوم بها داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وأوضح بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم، أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.