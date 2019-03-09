شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال شرق غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استُشهد مواطن فلسطيني، الجمعة، وأُصيب العشرات بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني، مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية وطبية في غزة، إلى أن الشاب تامر خالد مصطفى عرفات استُشهد شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبَّان شرق قطاع غزة ، كما أُصيب 48 فلسطينياً بالرصاص الحي، منهم سيدتان، و15 طفلاً، وآخرون بالاختناق.

فيما أُصيب عدد من الأطباء والمسعفين بالاختناق، بعد استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريج، وشرق خان يونس.