شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقي: «اتفاقية الجزائر» خارج أجندة زيارة روحاني والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية: إن زيارة روحاني للعراق في هذا التوقيت تأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، كما ذكرت تصريحاً سابقاً لروحاني حول التبادل التجاري بين طهران وبغداد، وذكر فيه أن التبادل الاقتصادي بين البلدين يُقدر بحوالي 12 مليار دولار، فيما يريد مسؤولو البلدين زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.
» تعديل الاتفاقية
وفيما يخص تعديل اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران، وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين، لتحديد الحدود بين البلدين، وألغيت بعد وصول الملالي للسلطة في 1980، أنكر النائب عن نينوى، أحمد الجبوري إمكانية تعديلها، وقال: إن الحديث غير صحيح وصعب جداً في الوقت الحاضر، لذلك لا أعتقد وجود أرضية سياسية لمناقشتها أو تعديلها، حتى وإن طلب ذلك الجانب الإيراني.
وأشار الجبوري إلى أن العراق بنظامه الحالي السياسي البرلماني لا يمكن لشخص اتخاذ قرار فردي لتعديل اتفاقية الجزائر، وحتى رئيس الجمهورية برهم صالح، فهو يحتاج إلى توافق بين الحكومة والبرلمان. وأضاف: البرلمان العراقي هو صاحب القرار الأول والأخير في الدولة، وهو يرفض أن تكون البلاد ساحة لتصفية الحسابات، ونوه بأن البرلمان أعلن في أكثر من مناسبة بوضعه مصلحة العراق أولا.
وعلق على زيارة روحاني بقوله: هي كباقي زيارات رؤساء الدول التي تبحث أو تحافظ على مصالحها في العراق. وأضاف: الرئيس التركي سيزور البلاد قريباً، رافضاً في ذات الوقت أن تكون العراق ساحة لأي أجندة إقليمية أو دولية، وشدد على ذلك بقوله: هذا مرفوض.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي: «اتفاقية الجزائر» خارج أجندة زيارة روحاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.