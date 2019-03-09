شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تحذر النواب من رفض «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة الاتحاد الأوروبي ببذل «جهد إضافي» في المفاوضات بشأن بريكست وحذرت النواب البريطانيين من أن رفض الاتفاق خلال تصويت حاسم الأسبوع المقبل سيعني أن البلاد لن تغادر أبدا التكتل.

» جهد إضافي

وقالت ماي: إن القيام «بجهد إضافي ضروري جدا»، وذلك في خطاب في غريمسبي (شمال شرق إنكلترا)، محذرة في الوقت نفسه النواب البريطانيين في حال رفضهم الاتفاق من أن بريطانيا «قد لا تغادر أبدا» الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك صرح وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الجمعة بأنه في حال انهارت المفاوضات وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن التاريخ سيحمل بروكسل المسؤولية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد المحدد لانسحاب المملكة المتحدة من التكتل، المقرر في 29 مارس.

وقال هانت في حوار مع راديو «بي بي سي»: «بصراحة، أعتقد أن الأجيال القادمة، إذا انتهى هذا الأمر إلى ضغائن، ستقول إن الاتحاد الأوروبي أساء تقدير هذه اللحظة، أتمنى حقا ألا يفعلوا».

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» تصويت جديد

وتأتي تصريحات هانت بعد يوم واحد من تأكيد الحكومة البريطانية أن مجلس العموم البريطاني سيجري تصويتا ثانيا على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل.

ورفض نواب بريطانيون نص اتفاق الخروج بفارق كبير في الأصوات في يناير الماضي.

وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخسارة جديدة، فستسمح بتصويت في نفس الأسبوع على الخروج من التكتل في 29 مارس بدون اتفاق، أو على تأجيل الخروج. وأعلنت ماي إجراء التصويتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.