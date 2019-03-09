شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اكتظاظ مخيم في سوريا بعد تدفق الآلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف تقرير للمنظمة الدولية: إن «مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حاليا 62 ألف فرد، أكثر من 90 في المائة من الوافدين الجدد من النساء والأطفال، يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23 في المائة دون الثانية عشرة من العمر و12 في المائة دون سن الخامسة». من جانب آخر، قال الجنرال الأمريكي الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، يوم الخميس: إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب معظم قواته من سوريا. وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: «ما يقود مسار الانسحاب هو مهمتنا المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش وهذا هو تركيزنا الأساسي والتأكد من أننا نحمي قواتنا وأننا لا ننسحب بطريقة تزيد الخطر على قواتنا». وتابع قائلا: «لا أتعرض في الوقت الحالي لضغط للوفاء بموعد محدد».
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