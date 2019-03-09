"في يوم المرأة".. الرئيس السوداني يأمر بالإفراج عن جميع المعتقلات

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاءت توجيهات البشير خلال مخاطبته لقاء مع القيادات السياسية والأهلية في شرق السودان بالقصر الرئاسي، مساء الجمعة، كما تزامن القرار مع اليوم العالمي للمرأة.

بدوره أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني أن مديره صلاح قوش أصدر أمرا بالتنفيذ الفوري لقرار البشير بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات، والبالغ عددهن 41 معتقلة.



وأوضح الأمن خلال تعميم صحفي أن العفو الرئاسي لا يشمل النساء المحكومات أمام محاكم الطوارئ، وقال "المأمول أن يسهم العفو الرئاسي في تدعيم مناخ الحوار المجتمعي".

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وألغت محكمة الاستئناف، أمس الخميس، أحكاما بالسجن صدرت الأسبوع الماضي من محكمة الطوارئ بحق 8 متظاهرين ضد السلطات.





وحكم على 8 محتجين في 28 فبراير/شباط الماضي بالسجن لمشاركتهم في مظاهرات تحظرها السلطات، وكانت تلك أول أحكام تصدر عن "محاكم الطوارئ".

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 حركة احتجاجات شبه يومية، ثم سريعا ما تحولت المظاهرات إلى حركة احتجاج تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

ومنذ فرض حالة الطوارئ أحيل نحو 900 متظاهر إلى محاكم الطوارئ في الخرطوم وأم درمان، حسب وسائل إعلام رسمية.