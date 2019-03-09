مقتل 25 مهاجرا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك

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شرطة المكسيك
لقي 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى مصرعهم، بينما أصيب 29 آخرون في حادث سير بجنوب المكسيك، وقالت نيابة «ولاية شياباس» المكسيكية المحلية، في بيان لها نقلته عنها قناة «فرانس 24»، اليوم الجمعة، «إن 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى على الأقل قتلوا وجرح 29 آخرون، عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع في جنوب المكسيك على الحدود مع جواتيمالا»، مضيفة أن الحادث وقع على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأوضحت مصادر في النيابة، أن الضحايا دخلوا إلى الأراضي المكسيكية من منطقة ميسيا، ونقلوا بعد ذلك إلى منطقة لوس ألتوس في شياباس، ومن هناك واصل المهجرون طريقهم باتجاه وسط الولاية ليسلكوا طريقا سريعا كان يفترض أن يقودهم إلى ولاية فيراكروز المجاورة. ويقطع المهاجرون كل عام من دول عدة في أمريكا اللاتينية، وخصوصا
وأوضحت مصادر في النيابة، أن الضحايا دخلوا إلى الأراضي المكسيكية من منطقة ميسيا، ونقلوا بعد ذلك إلى منطقة لوس ألتوس في شياباس، ومن هناك واصل المهجرون طريقهم باتجاه وسط الولاية ليسلكوا طريقا سريعا كان يفترض أن يقودهم إلى ولاية فيراكروز المجاورة.
ويقطع المهاجرون كل عام من دول عدة في أمريكا اللاتينية، وخصوصا هندوراس والسلفادور وغوايتمالا، آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الأراضي الأمريكية عبر المكسيك وطلب اللجوء هربا من الفقر والعنف.
ويسافر كثيرون منهم في قوافل لضمان أمنهم على هذا الطريق الطويل، لكن آخرين يلجأون إلى مهربين يقومون بنقلهم بشكل عام في شاحنات في ظروف بائسة.
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