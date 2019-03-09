انت الان تتابع مقتل 25 مهاجرا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شرطة المكسيك

لقي 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى مصرعهم، بينما أصيب 29 آخرون في حادث سير بجنوب المكسيك، وقالت نيابة «ولاية شياباس» المكسيكية المحلية، في بيان لها نقلته عنها قناة «فرانس 24»، اليوم الجمعة، «إن 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى على الأقل قتلوا وجرح 29 آخرون، عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع في جنوب المكسيك على الحدود مع جواتيمالا»، مضيفة أن الحادث وقع على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت مصادر في النيابة، أن الضحايا دخلوا إلى الأراضي المكسيكية من منطقة ميسيا، ونقلوا بعد ذلك إلى منطقة لوس ألتوس في شياباس، ومن هناك واصل المهجرون طريقهم باتجاه وسط الولاية ليسلكوا طريقا سريعا كان يفترض أن يقودهم إلى ولاية فيراكروز المجاورة. ويقطع المهاجرون كل عام من دول عدة في أمريكا اللاتينية، وخصوصا