الرئيس الفلسطيني يدين محاولة اغتيال قيادي بحركة فتح في غزة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، محاولة اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه سيارته في منطقة دير البلح بقطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وقال مصدر قيادي في الحركة إن “حلس” كان متوجها لحفل في ملعب الدرة بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة عندما تعرض لإطلاق نار مباشر من سيارة أخرى أصابت مقدمة سيارته دون أن يصاب هو بأذى.

Advertisements

ووصف منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، إطلاق النار على مركبة المناضل أحمد حلس أبوماهر، بأنه عمل إجرامي جبان لا يقف وراءه إلا العملاء والمندسون.

وأضاف: “نحن في حركة فتح نحذر من المساس بقيادة وكوادر وأعضاء الحركة لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة تمس السلم الأهلي والعلاقات الداخلية برمتها”.

من جانبها، أعلنت حركة فتح تحقيق في الحادث؛ لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.

وأكدت “فتح” أن محاولة الاغتيال الجبانة للأخ أحمد حلس أبوماهر هي إعادة لإنتاج مسلسل الفوضى والفلتان الأمني.