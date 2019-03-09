شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرغ»: ترمب سيطالب مستضيفي القواعد الأمريكية بتحمل تكاليفها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)نسبت وكالة «بلومبيرغ»، إلى مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم مطالبة أي دولة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية بتحمل كامل تكاليف نشر القوات الأمريكية على أراضيها، إضافة إلى 50% أو أكثر من أجل امتياز استضافتهم، وفقا لما أدلى به نحو 12 من موظفي الإدارة الأمريكية، وأشخاص تم إطلاعهم على هذا الأمر.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة ترمب ترى أن هذه الخطوة هي إحدى الطرق لدفع شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو إلى الإسراع في الإنفاق الدفاعي.
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