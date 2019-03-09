واشنطن توجّه الاتهام إلى وزير الصناعة الفنزويلي طارق العيسمي

اسماء السيد - نيويورك: أعلن المدعي العام الفدرالي في مانهاتن الجمعة توجيه الاتهام الى وزير الصناعة الفنزويلي طارق العيسمي في نيويورك بالتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الاميركية وتتعلق بتهريب المخدرات.

نقل بيان المدعي العام الفدرالي عن محقق خاص في وزارة الأمن الداخلي، قوله إن العيسمي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية بعد تصنيفه ضمن قائمة الإتجار بالمخدرات في مطلع عام 2017، "استخدم موقعه في السلطة للانخراط في تجارة المخدرات الدولية" و"التحايل على العقوبات".

أفادت لائحة الاتهام التي نشرها المدعي العام الفدرالي أن العيسمي (44 عاما) وشريكا مفترضًا هو سامارك خوسيه لوبيز بيلو، انتهكا عقوبات الوزارة باستخدام طائرات خاصة تابعة لشركات أميركية للسفر إلى روسيا وتركيا وجمهورية الدومينيكان. وهي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير فنزويلي في الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في هذا البلد.

وكانت حكومة الرئيس دونالد ترمب قد اعترفت في أواخر يناير بزعيم المعارضة خوان غويدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، في مواجهة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين ما يعني انه ليس بامكان الولايات المتحدة التقدم بطلب لتسليم العيسمي.

واكد البيان أن "العيسمي ولوبيز بيلو سيكونان مضطرين من الآن فصاعدا الى التفكير مرتين قبل مغادرة فنزويلا كونهما مطلوبين من العدالة في نيويورك".

