ترمب يتهم الحزب الديموقراطي بأنه "معاد لليهود ولإسرائيل"

اسماء السيد - واشنطن: اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الحزب الديموقراطي بأنه أصبح "معاديا لليهود ولاسرائيل" بعد نقاشات ساخنة أثارتها تعليقات نائبة مسلمة حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون الخميس على قرار يدين خطابات "الكراهية" لكنه لا يدين بشكل محدد تصريحات النائبة إلهان عمر الوحيدة التي ترتدي الحجاب في المجلس.

يضاعف ترمب الهجمات على هذه المرأة من ولاية مينيسوتا التي تثير تصريحاتها توترا داخل الحزب الديموقراطي، وقد وصف هذا التصويت بانه "معيب".

قال في حدائق البيت الابيض قبل أن يتوجه الى ولاية ألاباما لتفقد ضحايا الاعاصير إن "الديموقراطيين أصبحوا حزبا معاديا لإسرائيل، حزبا معاديا لليهود، وهذا أمر مؤسف للغاية".

وقد اتهم ترمب في السابق بسبب تصريحاته الملتبسة حول تجمع لمؤيدي تفوق العرق الابيض في شارلوتسفيل عام 2017. واسفر ذلك عن اثارة القلق في معسكره. كما حقق رغبة إسرائيل عن طريق نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

واعتبرت النائبة الديموقراطية ايلين لوريا ان اتهامات ترامب في غير محلها ولا أساس لها. وقالت لفرانس برس "يؤكد التاريخ وتصويت الخميس بشكل كاسح إدانة معاداة السامية، هناك دعم قوي لاسرائيل والايمان اليهودي في صفوف الديموقراطيين".

الولاء لدولة اجنبية

وكانت إلهان عمر، النائبة الوحيدة المحجبة وإحدى أول نائبتين مسلمتين انتخبتا في المجلس، اعتبرت في الأسبوع الماضي أن بعض أفراد مجموعات الضغط والبرلمانيين يشجعون على "الولاء لدولة أجنبية".

وتشير النائبة اللاجئة سابقا من الصومال بذلك إلى "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (آيباك)، مجموعة الضغط الرئيسة المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

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وارتفعت عدة أصوات على الفور منددة بتصريحات تذكر برأيها باتهامات "الولاء المزدوج" الموجّهة تاريخيا إلى اليهود باعتبارهم "غير مخلصين" للبلد الذي يعيشون فيه.

صادق مجلس النوّاب بغالبيّة ساحقة الخميس على قرار يُدين خطاب "الكراهية"، بعد نقاشات حادّة داخل الحزب الديموقراطي حول معاداة السامية.

وتم إقرار النصّ الذي لا يتضمّن أيّ إشارة إلى النائبة عمر، بغالبيّة 407 أصوات، ومعارضة 23 نائباً جميعهم جمهوريّون، إضافة إلى تصويت أحد النواب "حاضر".

صوّتت عمر لمصلحة القرار الذي "يدين معاداة السامية باعتبارها تعبيرا بغيضًا عن التعصّب المناقض للقيم والتطلعات التي تميّز الشعب الأميركي، ويدين أوجه التمييز ضد المسلمين، والتعصب ضد أي أقلية".

وكانت عمر أثارت جدلا في فبراير بتأكيدها أن آيباك تمول "مسؤولين سياسيين أميركيين ليكونوا مؤيدين لإسرائيل"، وهو ما ندد به الديموقراطي إيليوت إنغلز على أنه يستعير عبارات من "الخطاب المعادي للسامية عن +المال اليهودي+". واعتذرت النائبة في حينه "بدون أي التباس".

وردا على السجال، طرح القادة الديموقراطيون في بادئ الأمر قرارا يندد حصرا بمعاداة السامية، لكن بعض أفراد الحزب استنكروا المسألة معتبرين أن إلهان عمر مستهدفة بصورة خاصة لأنها امرأة وسوداء ومسلمة.

ورأت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي أن إلهان عمر "لم تقدر ربما الابعاد الكامنة" لكلامها "لكنني لا أعتقد أن نيتها كانت معاداة السامية. لكن الواقع أن الأمر فسر على أنه كذلك وعلينا تبديد كل الشكوك".

ورأى النائب الديموقراطي تيد دوتش أن كلام النائبة "يوحي بأن اليهود أمثالي (...) ليسوا أميركيين أوفياء" لبلادهم. وقبل التصويت لمصلحة القرار، أعرب عدد من الديموقراطيين عن خيبة أملهم لعدم اقتصار الإدانة على معاداة السامية.

