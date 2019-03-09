شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: تحذير مصر للأطراف الداعمة للإرهاب تصعيد دبلوماسى ضدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى بضرورة مواجهة حاسمة مع أى طرف شقيق أو جار متورط بدعم الإرهاب، هو تصعيد دبلوماسى من القاهرة ضد الدول التى ترعى الإرهاب فى العالم.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية فى تصريحات له ، إن تصريحات سامح شكرى رسالة للدول الداعمة للإرهاب بأن مصر صبرت عليهم طويلا خاصة بشأن الدعم القطرى للإرهابيين.

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ولفت إبراهيم ربيع، إلى أن الدبلوماسية المصرية تتمتع بلغة منضبطة ومسؤولة ولاتحذر أى طرف إلا اذا كان هناك ما يدعوا إلى ذلك وبالتالى على تلك الأطراف أو الدول الداعمة للإرهاب إنهاء ما جاء فى التحذير.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية، أكد أن مصر ستستمر، مع أشقائها من الدول العربية في محاربة التطرف والإرهاب، في مواجهة لا هوادة فيها حتى دحر هذا الخطر تماماً ونهائياً من المنطقة.