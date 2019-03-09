شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى يكشف تاريخ الإخوان مع المحافل الماسونية فى ندوة لمعرض الكتاب بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معرض الكتاب بالشيخ زايد، ندوة حول التاريخ الأسود للإخوان، بحضور الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى السابق عن الجماعة، لشرح كتابع "سر المعبد 2"، وكشف العلاقة بين التنظيم وبين المحافل الماسونية خلال فترة حسن البنا مؤسس الجماعة.

أدار الندوة، الكاتب الصحفى نبيل عمر ، وناقش كتاب "سر المعبد 2"، مع الدكتور ثروت الخرباوى، الكاتب الصحفي أحمد رفعت ، حيث تحدث الخرباوى عن أصل حسن البنا وعلاقته بالمحفل الماسوني في باريس ، وسبب ذهابه للعمل في الاسماعيلية وتكوينه للجماعة.

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وتطرق ثروت الخرباوى، للحديث عن الخطاب الديني الإخواني وكيفية تفكيكه وكشف عن فكرة استخدام العنف في مواجهة المجتمع، فيما طرح أحمد رفعت سؤالا وهو كيفية إزالة آثار الإخوان من العقل المسلم، فشرح الخرباوي وسائل الإخوان في تزوير التاريخ، والأمر يتطلب مواجهة مجتمعية وثقافية ودينية يشترك فيها كل مؤسسات المجتمع.







