المحامي فرنجية: المشهد ما قبل خطاب نصرالله اليوم غير ما بعده ومن يعش يَرَ

اعتبر المسؤول الاعلامي في تيار "المردة" المحامي سليمان فرنجية في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "بالسياسة،المشهد ما قبل خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم غير ما بعده ومن يعش يَرَ".

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