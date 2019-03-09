مصلحة الليطاني: ربط المجموعة رقم 1 في معمل عبد العال على الشبكة العامة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن "ربط المجموعة رقم 1 في معمل عبد العال على الشبكة العامة"، واشارت الى ان "خبراء شركة ANDRITZ يقومون بالتجارب النهائية على هذه المجموعة للتأكد من حسن التنفيذ وكفاءة المعدات الجديدة وتجانسها مع المولد".

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