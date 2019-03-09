أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً.
أما طقس يوم الأحد، فغائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وضباب على المرتفعات. وطقس يوم الإثنين، غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية و ارتفاع محدود على الساحل خاصة في الجنوب .
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