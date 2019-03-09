علي عبد اللطيف فضل الله: لصحوة شعبية تضع حدا لاستثمار الطبقة السياسية بحياة الناس

دعا رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى "صحوة شعبية تضعُ حداً لاستثمار الطبقة السياسية بحياة الناس"، مطالباً بـ"وقف المهاترات والجاوزات والتجاذبات وإزدواجية الخطاب".
وخلال خطبة الجمعة في المسجد الكبير في بلدة عيناثا الجنوبية، أكد السيد فضل الله "إطلاق منظومة المعالجات الجدية التي تواجه منظومة الفساد الحالية التي تستنزف المواطن في إحتياجاته ولقمة عيشه وصحته"، مطالباً بـ"وقف العُقم السياسي وتنفيذ وعود الإصلاح عبر آليّات المحاسبة والمراقبة القانونية ووقف مزاريب الهدر وضبط الإنفاق".
وأكد "أنها ظواهر لمنتفعين والمحسوبيات التي تُسقط حق المواطنين لحسابات سياسية وفئويّة"، داعياً إلى "تحصين الساحة الداخلية والوطنية بالمزيد من الحوار بين كل المكونات السياسية لمواجهة التدخلات الخارجية التي تمس بالسيادة الوطنية وتعبث بالأمن والأستقرار".
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