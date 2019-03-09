القطاع الشرقي باليونيفيل نظم دورة تدريب للدفاع عن النفس لمجندات بقوى الأمن وأمن الدولة

نظّم القطاع الشرقي في "اليونيفيل" (SECEAST)، دورة تدريبة على الدفاع عن النفس، في المقرّ الرئيسي لـ"اليونيفيل" في القطاع الشرقي (SECEAST HQ)، في قاعدة ميغيل دي سيرفانتس في منطقة مرجعيون.

جرت الدورة على مدى خمسة أيام، وافتُتحت في 4 آذار 2019. مع الإشارة إلى أنّ هذا التدريب هو استمرار لتدريبات مشتركة مختلفة قد أجريت سابقًا.

شاركت في التدريب مجنّدات من قوى الأمن الداخلي (ISF) وأمن الدولة (SS). وركّز التدريب على الدروس النظرية والتطبيقية المختلفة في الدفاع عن النفس. كما ارتكز على تحسين المهارات المهنية والخبرات المتنوّعة في بيئة دولية، لتعزيز الثقة بالنفس من خلال تقوية وتمكين خبرات المتدربات في تقنيات الدفاع عن النفس.

وكان قد أُقيم الاحتفال الختامي في المقرّ الرئيسي لـ"اليونيفيل" في القطاع الشرقي في قاعدة ميغيل دي سرفانتس، وترأسه قائد القطاع الجنرال أنطونيو روميرو لوسادا، بمشاركة المتدربات والمدربين، ضباط من قوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي من القسم الخامس وممثّلين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة.

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في هذا الإطار، لفت قائد القطاع الشرقي، بعد العرض التطبيقي الّذي جرى تحت إشراف مدربين من الكتيبة الإندونيسية في "اليونيفيل"، إلى "أنّني في غاية السعادة لمشاركة العديد من الإناث في الدورة التدريبية، خصوصًا في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأيضًا بسبب تطوير القدرات التشغيلية المشتركة، الّذي هو أحد الأهداف الرئيسية للدورة".

وهنأ المشاركات على الانتهاء بنجاح من التدريب، مركّزًا على أنّ "هذا التدريب سيبني علاقات أقوى وتنسيقًا أفضل بين قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، من جهة، وقوة "اليونيفيل" العاملة في لبنان، من جهة أُخرى".

وأشادت الجنديات اللبنانيات بـ"جهود قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في لبنان وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701"، مؤكّدات أنّ "تبادل الخبرات أتاح للمشاركين فرصة جيّدة للتعلم وتبادل الخبرات".