وزارة الصحة الأميركية طالبت بمنشآت عسكرية لاستقبال 5 آلاف طفل مهاجر دون ذويهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس، أنّ "وزارة الصحة الأميركية قدّمت طلبًا إلى "البنتاغون" لإقامة منشآت عسكرية، يمكنها استقبال خمسة آلاف طفل مهاجر دون ذويهم".
ولفت إلى أنّ "البنتاغون سيحدّد الأماكن المحتملة لاستيعاب الأطفال المهاجرين".
وكانت قد صدرت إحصاءات الثلاثاء الماضي عن وزارة الأمن الداخلي، كشفت عن توقيف 6825 طفلًا غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية في شباط الماضي، مقارنة بـ4968 في تشرين الأول من العام الماضي.
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