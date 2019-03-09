وزير المالية التركي: بدأنا عملية إصلاح ضريبي

كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق، عن أن "تركيا بدأت عملية إصلاح ضريبي، لتتبوأ موقعا تنافسيا متميزا على الصعيد العالمي"، مشيراً إلى أنه "في اجتماعنا مع مجلس الضرائب، بدأت عملية إصلاح ضريبي مفصلة، تنقل القطاع الحقيقي في تركيا بما فيه من مستثمرين محليين وأجانب، إلى موقع أكثر تميزا على صعيد المنافسة العالمية".

وأشار إلى "من أهم العناصر الجوهرية اللازمة لإنشاء الهيكلية المالية المستهدفة، هي تحويل إسطنبول إلى مركز مالي عالمي قوي"، مبيناً أن "إطلاق مشروع مركز إسطنبول المالي، جاء في هذا الإطار"، معتبراً أن "تركيا تسبق العديد من الدول بكثير من المميزات خلال الفترة الحالية التي يعاد فيها بناء الموازين في العالم".