مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق رفح في جنوب قطاع غزة، خلال احتجاجات الجمعة الخمسين لـ"مسيرات العودة".

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