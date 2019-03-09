ظريف يدعو المجتمع الدولي لإدانة العقوبات الأميركية على إيران

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المجتمع الدولي، إلى "إدانة العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده"، مشيراً إلى أن "العقوبات الأميركية تعيق تلبية احتياجات المواطنين الإيرانيين من المستلزمات الطبية، وتعرقل تطوير البحوث العلمية في المجال الطبي".

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