وزير تركي: نسبة تعليم السوريين بلغت 70 بالمائة

أعلن وزير التربية الوطنية التركي ضياء سلجوق أن "تركيا رفعت من نسبة تعليم السوريين في بلاده بنسبة 70 بالمئة، حتى بلغ عددهم ما يقارب الـ700 ألف طفل"، موضحاً أن "قرار دمج الطلاب السوريين في النظام التعليمي التركي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الدراسي 2017-2018، رفع من نسبة تعليم السوريين، معتبرا ذلك نجاحا كبيرا لبلاده".

وأشار إلى أن "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، مستعدة للتعاون وتقديم جميع أنواع الدعم، في مجال تحقيق أهداف تركيا للعام 2023، من خلال إقامة مشاريع ودراسات مشتركة، وتقديم الدعم التقني والعلمي".