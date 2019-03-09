مقتل 5 جنود عراقيين بإطلاق نار داخل وحدة عسكرية في البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية ان "خمسة جنود عراقيين لقوا مصرعهم جراء إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية"، مشيرةً إلى أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت القاتل".

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