الاتحاد الاوروبي عرض على بريطانيا امكانية العودة الى صيغة سابقة في البريكست

عرض كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه على المملكة المتحدة امكانية العودة الى صيغة سابقة لشبكة الأمان الواردة في اتفاق بريكست، لتصبح غير مقتصرة فقط على ايرلندا الشمالية.
ولفت بارنييه الى أنه إثر اجتماع مع سفراء الدول الـ27 في بروكسل "يتعهد الاتحاد الاوروبي إعطاء المملكة المتحدة امكانية مغادرة المنطقة الجمركية الموحدة بشكل آحادي"، موضحا أنه يقصد الكلام عن "بريطانيا وليس المملكة المتحدة".
و"المنطقة الجمركية الموحدة" بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة هي احد العناصر الاساسية في آلية حل الملاذ الاخير الوارد في اتفاق بريكست لضمان ألا تكون هناك عودة الى حدود فعلية بين الايرلنديتين بعد بريكست.
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