حماس: وفد أمني مصري بحث مع هنية كسر الحصار على غزة

أفادت حركة "حماس" بأن "رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، استقبل وفد المخابرات المصرية، برئاسة الوكيل أيمن بديع؛ للاطلاع على مستجدات التحرك المصري تجاه كسر الحصار عن قطاع غزة".

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