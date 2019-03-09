الأمم المتحدة: قلقون إزاء سلامة سكان مخيم للنازحين في سوريا

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ حيال سلامة عشرات الآلاف من النازحين ممن وصلوا مؤخرا، إلى مخيم الهول بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا"، مشيرةً إلى أنه "وصل الليلة الماضية إلى المخيم أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في حالة مزرية، قادمين من المناطق الخاضعة لداعش، بمحافظة دير الزور، ليتجاوز إجمالي قاطنو المخيم 65 ألف شخص".

ولفتت إلى أن "هناك مخاوف كبيرة بشأن صحة سكان المخيم الضعيفة، حيث توفي حوالي 100 شخص منذ أوائل كانون أول الماضي، وهم في طريقهم إلى المخيم أو بعد وقت قصير من وصولهم"، مشيرةً إلى أن "ثلثي هؤلاء الأشخاص الذين قضوا نحبهم هم أطفال دون سن الخامسة، وكانت أهم أسباب وفاتهم انخفاض درجة حرارة الجسم، والالتهاب الرئوي، والجفاف، ومضاعفات سوء التغذية".

وأشارت إلى أن "أمس فقط، وردنا أن ثلاثة أطفال لم يبلغوا عامهم الأول من عمرهم، لقوا حتفهم وهم في طريقهم إلى المخيم، وتم التعرف على ما لا يقل عن 243 طفلاً غير مصحوبين بذويهم، وتمكنّا من جمع لمّ شمل 41 منهم بأسرهم"، لافتةً إلى أن "الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة تقوم، حاليا، بتوسيع نطاق جهودها في المخيم، حيث تقدم مساعدات صحية وحالات الطوارئ على مدار الساعة".