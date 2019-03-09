محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير الإفراج عن جميع المعتقلات النساء خلال التظاهرات الأخيرة، التي اندلعت احتجاجًا على الفساد الحكومي، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: البشير يعلن الإفراج عن جميع المعتقلات خلال التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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