بالصور- انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية.. والحي يخلي السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق في منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، دون حدوث إصابات، فيما قرر الحي إخلاء السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أسقف العقار رقم 12 شارع الزهد بمحرم بك، وانتقل مأمور وضباط قسم محرم بك ومسئولي حي وسط لموقع الحادث.

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وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية وحوائط حاملة، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير ما أثر على باقي الطوابق.

وقالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار الترميم رقم 97 لسنة 1981، ولم يتم تنفيذه، وتقرر إحالة ملف العقار لمهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضافت رئيس حي وسط، إنها أصدرت قرارًا بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات، وتسليم العقار لمقاول الهدم لإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، حرصًا على سلامة السكان والمارة، حيث أنها تشكل خطورة داهمة على بقية الأسقف والسكان.