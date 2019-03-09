"قسد" تعلن الاستعداد لمعركة القضاء على تنظيم داعش في الباغوز

محمد اسماعيل - القاهرة - دير الزور ( د ب أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الجمعة، استعدادها لبدء معركة السيطرة على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي غدًا السبت.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " قواتنا على أهبة الاستعداد، واذا لم يخرج مدنيون، غداً السبت ما يعني عدم وجودهم، فإن العمليات العسكرية سوف تبدأ بعد ظهر غد للسيطرة على الحي الذي يتحصن بداخلة عناصر داعش".

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية مسلحي داعش منذ منتصف فبراير الماضي.

وخرج أكثر من 50 ألف شخص من مسلحي داعش وعائلاتهم ومدنيون من بلدة الباغوز، بعد تأمين ممر أمن لهم وتوقف المعارك على المحور الشرقي من بلدة الباغوز.