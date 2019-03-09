محمد اسماعيل - القاهرة - دير الزور ( د ب أ)
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الجمعة، استعدادها لبدء معركة السيطرة على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي غدًا السبت.
وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " قواتنا على أهبة الاستعداد، واذا لم يخرج مدنيون، غداً السبت ما يعني عدم وجودهم، فإن العمليات العسكرية سوف تبدأ بعد ظهر غد للسيطرة على الحي الذي يتحصن بداخلة عناصر داعش".
وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية مسلحي داعش منذ منتصف فبراير الماضي.
وخرج أكثر من 50 ألف شخص من مسلحي داعش وعائلاتهم ومدنيون من بلدة الباغوز، بعد تأمين ممر أمن لهم وتوقف المعارك على المحور الشرقي من بلدة الباغوز.
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد" تعلن الاستعداد لمعركة القضاء على تنظيم داعش في الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.