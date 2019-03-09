وكالة "فرانس برس" : آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائريّة

وكالات- تجمع آلاف المتظاهرين ظهر اليوم، الجمعة 8 مارس 2019، في وسط العاصمة الجزائرية رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حسب مراسلي وكالة "فرانس برس".

وإستمر عند ظهر اليوم وصول رجال ونساء رافعين أو ملتحفين بالعلم الجزائري إلى ساحة البريد في قلب العاصمة.

وتشهد الجزائر للجمعة الثالثة على التوالي تظاهرات جديدة رغم تحذير الرئيس بوتفليقة الخميس في رسالة وجهها إلى مواطنيه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من مخاطر "الفوضى".

Advertisements

وهتف محتجون "لا عهدة خامسة يا بوتفليقة". وأطلق سائقون العنان لأبواق السيارات فيما رفع سكان العلم الوطني على شرفاتهم.

ويتوقع أن يزداد عدد المتظاهرين بعد إنتهاء صلاة الجمعة نحو الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي.