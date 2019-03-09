قرقاش: جريفيث يدرك أن الحوثي يعرقل الحل السياسي

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مبعث القلق الأساسي هو إطار ستوكهولم ومستقبل العملية السياسية واتفاق انسحاب الحوثي من الحديدة والمؤانئ، مشدداً على أن المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث يدرك حقيقة أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «اكتشف المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبكراً أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي مارتن غريفيث هذه الحقيقة. مبعث قلقنا الأساسي هو إطار ستوكهولم ومستقبل العملية السياسية واتفاق انسحاب الحوثي من الحديدة والموانئ».

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