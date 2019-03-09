قبائل "حجور" تستعيد مركز "كُشَر" بعد معارك مع الحوثيين

عقيل الحلالي (صنعاء)

استعادت قبائل حجور اليمنية، أمس الجمعة، مركز مديرية كُشَر بمحافظة حجة (شمال غرب) بعد أن كان قد سقط مع مواقع أخرى بأيدي مقاتلي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وقالت مصادر ميدانية في كُشَر لـ«الاتحاد» إن رجال قبائل حجور تمكنوا، صباح الجمعة، وبإسناد جوي من التحالف العربي، من استعادة مركز كُشَر جنوب غرب المديرية الاستراتيجية الواقعة شرق محافظة حجة على طريق حيوي يمتد إلى شمال وغرب البلاد. وذكرت المصادر أن مقاتلي قبائل حجور صدوا، مساء الجمعة، زحفاً لميليشيات الحوثي من منطقة «سودين» باتجاه مركز مديرية كُشَر، مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارات نوعية على مواقع وتحركات للميليشيات في جبل الخدلاني، شرق مركز المديرية، وفي منطقة بني مالك الواقعة جنوباً على الحدود مع مديرية أفلح الشام المجاورة.

ونفذت مقاتلات التحالف أربع غارات على تحركات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مديرية أفلح الشام، وقصفت عدداً من المواقع والتجمعات للمتمردين في منطقة العبيسة الواقعة شرق كُشَر. وقال مصدر محلي إن العشرات من مسلحي الحوثي قتلوا وجرحوا في الغارات الجوية والمعارك مع قبائل حجور أمس الجمعة. وأكد القيادي القبلي في كُشَر، الشيخ علي فلات، وهو أحد أبرز مناوئي ميليشيا الحوثي، استمرار المعارك مع الحوثيين في كُشَر حتى دحرهم من المديرية.

وطالب فلات، في اتصال هاتفي مع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الليلة قبل الماضية، التحالف العربي بإمداد قبائل حجور بتقديم المزيد من الدعم لقبائل حجور لمواجهة الحوثيين المدججين بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية، مثمناً الدعم والإسناد الذي قدمه ويقدمه التحالف العربي للقبائل سواء عبر الضربات الجوية أو عمليات الإنزال الجوي. كما طالب القيادي القبلي قوات الجيش اليمني المرابطة في مديريتي حرض وحيران بالتقدم والزحف باتجاه مديرية مستبأ الواقعة شمال غرب كُشَر، لافتاً إلى أن أهالي كُشَر يواجهون «حرب إبادة جماعية» تشنها ميليشيا الحوثي.