"الأزهر" يشيد بتضحيات الجيش المصري في مواجهة عصابات الإرهاب

أحمد شعبان (القاهرة)

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة الباسلة، قيادة وضباطا وجنودا، بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجاً لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

وأكد الأزهر الشريف أن تاريخ القوات المسلحة المصرية الحافل بالبطولات والتضحيات؛ يعكس قيم الإيمان والبطولة والتضحية التي يتربى عليها جنود مصر البواسل، والتي جعلت من جيش مصر القدوة في النزاهة والشرف العسكري، ليجسد في كل المحطات درع الوطن الذي يحمي الأرض والشعب، والسيف الذي يردع المعتدي الغاشم، واليد التي تساهم في البناء والتنمية في وقت السلم. وأشاد الأزهر الشريف بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة في مواجهة فلول عصابات الإرهاب، وبما حققوه من بطولات وإنجازات، داعيا المولى -عز وجل- أن يتقبل شهداءنا الأبرار في عليين، وأن يحفظ مصر وجيشها من كل سوء ومكروه.

من جانب آخر، وجه الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رسالة تقدير وإعزاز لأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الاحتفال بذكرى «يوم الشهيد» الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام قائلاً: «إن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالي والنفيس ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات وجماعات الغدر والضلال التي تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره».

وقال المفتي في رسالته التي وجهها للقوت المسلحة أمس الجمعة: إن كافة جموع الشعب المصري يقدرون جيداً التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الضلال والغدر والإرهاب. وأضاف: تتحملون بكل أمانة وفخر حماية التراب الوطني بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، ولا تبخلون مطلقاً في تقديم الغالي والنفيس لتحقيق استقرار الوطن وأمنه، مؤكداً أن دعم أبطال القوات المسلحة في حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال واجب شرعي ووطني.