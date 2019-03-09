40 ألفاً يصلون "الجمعة" في الأقصى رغم قناصة الاحتلال

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب عشرات آخرون بالرصاص والاختناق أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، ضمن مسيرات العودة الشعبية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن متظاهراً استشهد متأثراً بإصابته بعيار ناري أطلقته عليه قوات إسرائيلية خلال مواجهات في شرق رفح جنوب القطاع.

وأضافت أن 42 فلسطينياً منهم سيدتان، و15 طفلاً أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات أمس، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما أصيب العشرات بالرصاص المطاطي، وحالات اختناق خلال المواجهات، بينهم أربعة مسعفين وصحفيان اثنان.

وشوهد مئات الشبان يقتربون من السياج الفاصل خلال المواجهات، ويلقون الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة خلف تلال، وفي مواقع عسكرية خلف السياج الفاصل.

وجرت مواجهات أمس تحت شعار (جمعة المرأة الفلسطينية)، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي. وهذه الجمعة رقم 50 من احتجاجات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 260 فلسطينيا.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة استمرار المسيرات باعتبار أنها «تجاوزت مرحلة المساومة على استمرارها، وباتت نهجاً ووسيلة نضالية أقر العالم كله بقوة تأثيرها».

وقالت الهيئة إن «المصلحة الوطنية تقتضى المحافظة على المسيرات وحمايتها والبناء على ما حققته وفق استراتيجية وطنية جامعة».ودعت الهيئة إلى المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم الجمعة القادم تحت شعار (المسيرات خيارنا).

وأفاد تقرير توثيقي صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، السبت الماضي، أن 267 فلسطينياً استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة عند السياج الأمني مع قطاع غزة في 30 مارس 2018. ووفقا للتقرير، فإن من بين الشهداء 11 شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم 3 أطفال، ومن بينهم 190 استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم 40 طفلاً، وسيدتان، و8 من ذوي الإعاقة، و3 مسعفين، وصحافيان اثنان. وأظهر التقرير، أن 14673 فلسطينياً أصيبوا، من بينهم 3128 طفلاً، 653 سيدة، 171 مسعفاً، و148 صحافياً، ومن بين المصابين 7750 أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 1433 طفلاً، و151 سيدة.

وفي القدس المحتلة، أدى 40 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في مصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك أمس، على الرغم من قيام قوات الاحتلال بنشر جنودها القناصة على الشرفات، التي تطل على ساحات المسجد الأقصى، تزامناً مع تعزيز قواتها في محيط المسجد، تحسباً لاندلاع مواجهات في أعقاب صلاة الجمعة، بسبب قرار إعادة إغلاق مبنى باب الرحمة. وأدى مقدسيون مبعدون عن الأقصى للجمعة الثانية على التوالي صلاة الجمعة عند باب الأسباط خارج أسوار القدس القديمة، بعد حرمانهم من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، بقرارات «إبعاد عن المسجد والبلدة القديمة» أصدرت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب هبة شعبية فتح خلالها مصلى باب الرحمة.

وأكد الشيخ رائد دعنا، خلال خطبته أن الأقصى هو حق خالص للمسلمين، مهما بلغت قرارات الاحتلال الظالمة الهادفة لتفريغه من مصليه، وقال:«إن الاحتلال هو من يمنعنا الصلاة في الأقصى بأمن وأمان، والاحتلال هو من يحمل السلاح وبالقوة يمنعنا من الوصول إلى الأقصى، ونحن لسنا من يدعو للحرب والدماء، اتركوا باب الرحمة والأقصى والمشايخ والشبان ستكون الأمور بخير».

أما المبعدون فقد أكدوا أن قرارات الاحتلال الظالمة لن تمنعهم من الصلاة في أقرب نقطة على الأقصى، كما أكدوا على مواصلة صلاتهم على أبواب المسجد الأقصى والقدس القديمة حتى كسر وانتهاء إبعادهم عن المسجد. وعقب انتهاء الصلاة قامت قوات الاحتلال بدفع وإبعاد المصلين بالقوة عن باب الأسباط لمنعهم من الوصول إلى داخل أسوار القدس القديمة، فيما ردد الشبان هتافات ضد الإبعاد. في الأثناء أفرجت شرطة الاحتلال، الجمعة، عن 7 نسوة فلسطينيات، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، مدة أسبوع. وشرعت سلطات الاحتلال بإبعاد عشرات الفلسطينيين عن المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، لفترات متفاوتة بين 3 أيام و6 أشهر، وذلك خلال هبة شعبية في القدس لكسر إغلاق وحصار مصلى باب الرحمة في الأقصى.

من جانب آخر، أصيب 5 شبان بالرصاص الحي والمعدني، وصفت إحداها بأنها خطيرة، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غربي رام الله، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية مطالبة بالإفراج عن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج، اللذين أعدمهما الاحتلال قبل أيام في كفر نعمة، ولا يزال يحتجز جثمانيهما. وأصيب شاب آخر اعتقله جيش الاحتلال، بداعي تنفيذ عملية دهس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت بكثافة نحو المواطنين، فتحولت المسيرة إلى مواجهات عنيفة، أمطر فيها الشباب قوات الاحتلال بالحجارة. ونجح الشبان في إزالة جزء من السياج العنصري الفاصل الذي ينصبه الاحتلال منذ سنوات على أراضي القرية.