قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيا في احتجاجات على حدود غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينيا بالرصاص وأصابت47 آخرين شاركوا يوم الجمعة في احتجاجات أسبوعية عند الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد أيام من تصاعد التوتر على الحدود.



وقالت الوزارة "استشهد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، وجاري التعرف على هويته".



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة أن من بين المصابين سيدتان وصحفيان و15 طفلا و4 مسعفين، دون أن توضح طبيعة إصابتهم.



واستنكرت الوزارة "تعمد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للطواقم الطبية خلال عملها شرق قطاع غزة".



ودعت "المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الكاملة في حماية الطواقم الطبية، وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني".



ويشارك فلسطينيون مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.