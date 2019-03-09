غدا.. 4 وزراء يتابعون آخر استعدادات أسوان لاستضافة مؤتمر الشباب الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
يصل إلى أسوان غدًا السبت، وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والشباب والرياضة، والآثار، للوقوف على آخر الاستعدادات الجارية في المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربي الإفريقي.
وتستضيف أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، مؤتمر الشباب العربي الإفريقي بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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